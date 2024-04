Digitaler Bauernmarkt Markta muss Online-Shop zusperren

„Letzte Chance, liebe markta-Freund:innen!", steht in einem Instagram-Post des Online-Bauernmarkts markta. Bis zum 22. April 2024 kann man noch im Online-Shop Produkte bestellen, dann wird eine Pause eingelegt, erklärt der digitale Bauernmarkt. Sie schreiben, dass man die Gelegenheit nutzen und Lieblingsprodukte bunkern sollte. Der Online-Shop geht also offiziell offline. Zumindest vorerst.

CEO Theresa Imre gründete das Start-up 2018 und schaffte es so unter die „Forbes 30 unter 30“. Mit dem Online-Shop konnte sie „mehrere Millionen Euro Umsatz für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern erwirtschaften“, heißt es laut „Trending Topics“ in einer Aussendung. Im Vorjahr folgte das erste Geschäft im stationären Handel - ein zweites soll heuer im Herbst aufsperren. Das langfristige Ziel sei ein Filialnetz von zehn Geschäften in Wien sein, schreibt die Presse.

Doch jetzt muss der Online-Shop pausieren, um den Online-Bereich mit der Filialexpansion zu verbinden. „Über kurz oder lang geht sich das einfach nicht aus und das wollen wir auch nicht", lautet ein Statement in der Aussendung.