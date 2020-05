Zentrale Tests sind nicht objektiv

Wie man – nicht nur – das Lesen fördert, weiß die Wissenschaft: „Wir müssen früh fördern, am besten schon im Kindergarten“, sagt Spiel: „Da können die Kinder den Wortschatz einüben. Aber nicht nur den. Sie lernen dort vieles, was sie in der Schule benötigen: Sich konzentrieren zu können, in die Gruppe einfügen z.B.“

Einig sind sich die Experten darin, dass „Schulen, die in sozial schwierigen Regionen liegen, mehr Ressourcen benötigen.“ In Wien ist genau das Gegenteil passiert, wie ein ehemaliger Direktor einer Hauptschule im 16. Bezirk berichtet: „Früher bekamen wir für jeden außerordentlichem Schüler 0,42 Stunden pro Kind und Woche an Extrastunden. Das wurde gestrichen. Stattdessen bekamen wir einmalig einen 40-stündigen Kurs für acht Schüler genehmigt. Dabei haben wir 26 Schüler, die die Unterstützung gebraucht hätten.“ Wie die Wissenschaftler fordert auch der Mann der Praxis mehr Ressourcen für die leistungsschwachen Kinder: „Die Jugendlichen müssen ganztags in die Schule. Hier sprechen sie Deutsch, während sie zu Hause nur ihre Muttersprache hören – in der Familie und im Fernsehen.“

