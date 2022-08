Barfuß am Schreibtisch und andere Tipps für Urlaubsfeeling am Arbeitsplatz

Zurück zum Analogen

Digitale Geräte gänzlich aus der Arbeit zu nehmen ist unrealistisch, aber man könnte seine Bildschirmzeit mit handschriftlichen Notizen verringern. Es soll nämlich laut einer Studie von Princeton und der University of California einen positiven Einfluss auf das Gedächtnis haben. Gleichzeitig hätte es auch eine ent- spannende, stressreduzierende Wirkung.

Einfach mal ausgehen

Raus aus dem Haus und auf Symposien, Veranstaltungen, ins Kino oder auch ins Theater gehen. Denn laut dem „British Journal of Psychiatry“ sinkt das Risiko auf Depression um mehr als 30 Prozent, wenn man an kulturellen Veranstaltungen teilnimmt. Soziale Interaktionen sollen laut dem „Journal of the American Geriatrics Society“ einen direkten Einfluss auf den Alterungsprozess haben.