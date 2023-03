"Bare Minimum Monday": So bewahrt man sich die Entspannung vom Wochenende

Wie das klappt? Bereits am Sonntagabend frage sich Mayes: "Was sind die absoluten Mindestaufgaben, die ich morgen erledigen muss?"

Ein "Bare Minimum Monday" ist ein Montag, an dem man sich also nur das Allernötigste vornimmt und den Rest von seiner To-do-Liste streicht. Zwei Stunden sollen für die Kernaufgaben reichen – mehr arbeiten ist erlaubt, aber nicht geplant. Der entspannte Montag soll gegen einen unentspannten Sonntag helfen, der sonst von trüben Gedanken an das nine to five des nächsten Tages überschattet wird, erklärt Mayes.

AuĂźerdem soll das Minimalprogramm verhindern, die Woche schon zu Beginn mit einem schlechten Gewissen zu belasten, wenn man am Montag nicht alles schafft wie erhofft.