Was kann eigentlich ein Duales Gymnasium?

Auch für Österreich interessant?

In Österreich wechseln Schüler die eine Lehre beginnen wollen, nach der Pflichtschule üblicherweise auf eine Berufsschule. Wäre das Modell aus Reutlingen denn interessant für heimische Betriebe? Eine Hürde sind jedenfalls die Kosten. Die Heinrich Schmid AG investiert Millionenbeträge in die Ausbildungsmodelle. Damit wäre die Idee eher für Großbetriebe interessant, so Steinecker. „Es wäre aber spannend, auch Gymnasiasten für eine Lehre zu überzeugen, die eine heimliche Liebe zum Handwerk haben, aber in der Schule geblieben sind. Man könnte beide Welten zu vereinen.“ Auch Derntl sieht Potenzial: „Man könnte eine völlig neue Zielgruppe ansprechen.“ Tatsächlich gibt es laut Renate Belschan-Casagrande, Bildungsexpertin der Arbeiterkammer, in Österreich sehr ähnliche Ausbildungsmodelle. „Etwa die Variante, bei der Gymnasien in Werkstätten einen begleitenden Lehrabschluss anbieten. Es ist aber keine Fachkräfteausbildung, sondern eher eine Bereicherung der Schulausbildung.“

Direkte Konkurrenz

Unter den Anbietern gebe es auch die eine oder andere direkte Kooperation zwischen einer AHS und einem Betrieb. Helmut Dornmayr vom Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft findet die Idee „spannend“. Weist aber darauf hin, dass dieses Schulmodell in direkter Konkurrenz zu berufsbildenden höheren Schulen (BHS), wie einer HTL oder HAK, stehen würde. „In Deutschland gibt es diesen Schultyp nicht.“ Zudem werde eine Lehre mit Abitur in Deutschland weniger als Widerspruch wahrgenommen, als in Österreich. „In Deutschland haben knapp 30 Prozent der Lehranfänger Abitur, in Österreich haben nur zwei Prozent eine Matura.“