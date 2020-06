80.000 Euro für Frauen in der Forschung

Sie schätzt die „unglaubliche Kreativität“ ihrer Arbeit und „dass jeden Tag Neues auf sie zukommt: Jeden Tag dasselbe machen, wäre zu langweilig,“ sagt Riem Gawish. Zum Ausgleich geht sie Klettern. „Da muss man sich nur bis zum nächsten Griff voll konzentrieren. Das ist super“, sagt sie.

Riem Gawish ist nicht in der Kreativbranche und auch nicht in einem Unternehmen angestellt, das für eine lauschige Arbeitsatmosphäre bekannt ist. Riem Garwish ist Wissenschaftlerin – Molekularbiologin, ganz genau. Sie ist eine von vier Forscherinnen, die heuer ein Stipendium der Women-in-Science-Initiative erhalten. Zum achten Mal zeichnet L’Oréal, gemeinsam mir der Österreichischen UNESCO-Kommission, der Akademie der Wissenschaften und dem BMWFW junge Frauen aus, die mit ihrer Forschung Großes bewegen wollen.



Die mit je 20.000 Euro dotierten Stipendien sollen die Leistungen von Frauen in der Wissenschaft würdigen, Forschung ermöglichen und nicht zuletzt Wissenschaft für junge Frauen attraktiv machen. Denn: Obwohl mehr als die Hälfte der Studierenden und der Hochschul-Absolventen in der EU weiblich sind, sind sie in der Forschung und in der Hochschullehre massiv unterrepräsentiert. Nur 20 Prozent der ordentlichen Professoren in den EU-27 sind weiblich, wie die Erhebung „She figures“ von der Europäischen Kommission zeigt. In Österreich sind es demnach nur geringe 17 Prozent.

Die Stipendien wurden am Dienstag in der Aula der Wissenschaften verliehen – in Anwesenheit von spannenden Frauen wie Margit Fischer und Renée Schroeder. Auch L’Oréal-Österreich-Chef Markus Faschang war anwesend und versicherte, dass es das Programm auch in den nächsten Jahren geben wird.