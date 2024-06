In diesen Jobs verdienen 30-Jährige über 100.000 Euro im Jahr

Mit 30 Jahren 100.000 Euro brutto im Jahr verdienen: klingt nach Lottosechser, ganz so unwahrscheinlich ist es aber nicht. Denn es gibt diese Topverdiener – und gar nicht so selten, berichtet der Wiener Headhunter Julian Maly. Erst kürzlich habe er einen 28-jährigen Investmentbanker vermittelt. 160.000 pro Jahr wurde für ihn geboten, 60 bis 70 Arbeitsstunden die Woche muss er dafür liefern. „Durch die Gehaltsentwicklung der vergangenen Jahre ist die Grenze von 100.000 Euro nicht mehr so dramatisch“, nimmt es Maly gelassen. Einige Branchen wären bereit, diese Summe für qualifizierte Kräfte zu zahlen – auch wenn diese jung sind oder wenig Erfahrung am Arbeitsmarkt mitbringen. In welchen Jobs das der Fall ist?

Darauf haben Maly und Gehaltsexperte Conrad Pramböck eine klare Antwort. Doch dazu später mehr, denn eines muss vorweg klar sein: Jahresgehälter von 100.000 Euro häufen sich bei 30-Jährigen vielleicht, trotzdem handelt es sich um ein Nischenphänomen von weit unter einem Prozent aller Einkommensbeziehenden in Österreich.