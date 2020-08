Kapsch TrafficCom rutscht in die roten Zahlen

Der börsennotierte österreichische Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat im ersten Quartal 2020/21 mit massiven Ergebniseinbrüchen zu kämpfen. Der Umsatz ging verglichen zur selben Periode im vorigen Geschäftsjahr um 25,6 Prozent auf 138,5 Mio. Euro zurück. Das operative Ergebnis (EBIT) brach von 4,6 Mio. auf minus 11,6 Mio. Euro ein, das Periodenergebnis von 2,5 Mio. auf minus 10 Mio. Euro.

"Wir befinden uns aktuell in einer Schwächephase. Ich bin aber überzeugt, dass wir die richtigen Schritte setzen, um das Unternehmen schnell wieder auf Erfolgskurs zu bringen", so Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom, in einer Aussendung Mittwochfrüh.