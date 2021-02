Kapsch TrafficCom mit 78 Mio. Euro Verlust nach drei Quartalen

Der österreichische Mautspezialist Kapsch TrafficCom hat in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahrs 2020/21 einen schweren Umsatz- und Ergebniseinbruch erlitten. Der Umsatz ging um knapp 30 Prozent auf 384 Mio. Euro zurück, das Betriebsergebnis (EBIT) drehte von 8 Mio. Euro im Vorjahr auf nun -89 Mio. Euro in die Verlustzone und das Periodenergebnis war nach neun Monaten mit -78 Mio. Euro negativ.

Der Umsatzrückgang sei zu einem guten Teil - 75 Mio. Euro - auf das Auslaufen von Großprojekten in Deutschland, Tschechien und Bulgarien zurückzuführen, teilte Kapsch TrafficCom am Dienstag mit.

Das waren einerseits die Kündigung des Mautprojekts in Deutschland durch den Kunden aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, das Auslaufe des Betriebsvertrages in Tschechien und die Errichtung des landesweiten Mautsystems in Tschechien ist abgeschlossen.

Schließlich hätten die verschiedenen Maßnahmen um die die Ausbreitung von Covic-19 einzudämmen zu einem deutlichen Umsatzrückgang geführt: Im Segment Electronic Toll Collection (ETC) seien sie der wesentliche Treiber gewesen, dass die Komponentenumsätze um 28 Mio. oder rund ein Drittel zurückgingen. Auch die Errichtungsumsätze seien um 71 Mio. Euro gesunken.

"Wir sehen bereits Erfolge der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen", sagte Vorstandschef Georg Kapsch laut Mitteilung. So sei der Free Cashflow im ersten Quartal noch mit rund -27 Mio. Euro negativ gewesen, habe sich im zweiten Quartal auf -3 Mio. Euro verbessert und sein im dritten Quartal bereits mit 31 Mio. Euro positiv gewesen. "Damit liegen wir nach neun Monaten bei einem positiven Wert von 1 Mio. Euro", so Kapsch.

Gründe für den Rückgang

Für den Rückgang des Betriebsergebnisses seien u.a. negative Wertanpassungen von Projektmargen und Verlustrückstellungen vor allem bei Projekten in Nordamerika um 50 Mio. Euro verantwortlich.

Firmenwertabschreibungen hätten 21 Mio. Euro ausgemacht und operative Währungseffekte hätten mit -11 Mio. Euro zu Buche geschlagen. Das Finanzergebnis in den ersten drei Quartalen betrug -10 Mio. Euro (Vorjahr: -5 Mio. Euro).

Zum 31. Dezember 2020 betrug die Nettoverschuldung 183 Mio. Euro (31. März 2020: 176 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote betrug 18 Prozent (31. März 2020: 25 Prozent).

Die Umsetzung notwendiger Restrukturierungen werde kurzfristig mit Mehrkosten verbunden sein, heißt es in der Mitteilung. Der Vorstand geht davon aus, dass diese im Großen und Ganzen im Ergebnis des laufenden Geschäftsjahrs reflektiert sein werden. "So könnte es sein, dass das negative EBIT im Geschäftsjahr 2020/21 bei einem Umsatz von etwas über 500 Mio. Euro die Schwelle von 100 Mio. übersteigen wird."