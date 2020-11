Kapsch TrafficCom erwartungsgemäß im Halbjahr mit hohem Verlust

Der börsennotierte österreichische Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom ist im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 stark in die Verlustzone gerutscht. Grund waren hohe Rückstellungen, Firmenwertabschreibungen und die Effekte der Covid-19-Pandemie.

Operativ sank das EBIT von 8,8 Mio. Euro im Plus auf 57,8 Mio. Euro ins Minus. Unterm Strich blieben 54,0 Mio. Euro Nettoverlust, nach 2,3 Mio. Euro Periodengewinn ein Jahr davor. Die Verluste waren schon im Oktober avisiert worden.

Belastet wurde Kapsch TrafficCom durch 32 Mio. Euro infolge Anpassung von Projektmargen (vor allem in Nordamerika) und Drohverlustrückstellungen, 21 Mio. Euro an Firmenwertabschreibungen und 6 Mio. Euro an negativen Währungseffekten. Die Verlustrückstellung betraf vor allem Errichtungsprojekte einer amerikanischen Tochtergesellschaft, die nicht gewinnbringend abgeschlossen werden können.

Zudem machte sich die Coronakrise bemerkbar: Das Geschäft mit On-Board-Units sank wegen des geringeren Verkehrsaufkommens um 17,3 Prozent von 6,25 Mio. auf 5,17 Mio. Stück. Bei Ausschreibungen und Auftragserteilungen gab es vermehrte Verzögerungen. Außerdem habe die Visibilität beim Neugeschäft deutlich abgenommen, hieß es am Mittwoch.

Der Umsatz ging im Geschäftshalbjahr um 28 Prozent von 359,2 auf 257,5 Mio. Euro zurück, dabei besonders stark im Mautsegment (Electronic Toll Collection) mit minus 32 Prozent auf 190,6 (281,2) Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2020/21 rechnet Kapsch TrafficCom mit 25 Prozent Umsatzrückgang auf 550 Mio. Euro, hieß es im Ausblick.

"Es schmerzt mich, das Unternehmen, das ich mit meinem Team praktisch von null aufbauen durfte, nach einer stetigen Aufwärtsentwicklung über die letzten 20 Jahre nun in dieser Verfassung zu sehen", erklärte CEO Georg Kapsch in einer Aussendung. Im Gesamtjahr werde das Betriebsergebnis (EBIT) "im höheren zweistelligen Millionenbereich negativ" sein.