Kapsch TrafficCom macht weniger Umsatz und mehr Verlust

Der börsennotierte Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat 2020/21 ein weiteres verlustträchtiges Geschäftsjahr hinter sich gebracht. Das Minus beim Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) machte wegen mehrerer negativer Spezialeffekte wie schon im April erwartet 123,2 Mio. Euro aus und unterm Strich standen 102,9 Mio. Euro Verlust, nach 48,1 Mio. Euro im Jahr davor. Der Umsatz brach um 30,9 Prozent von 731,2 auf 505,2 Mio. Euro ein.

Hoher Auftragsstand

"Das Glück ist, dass wir einen sehr hohen Auftragsstand", sagte Firmenchef Georg Kapsch am Mittwochvormittag in einer virtuellen Pressekonferenz. Dies sorge für eine Grundauslastung für das Geschäft. Mit dem Sparkurs will das Unternehmen auch mit weniger Umsatz wieder profitabel sein. In Europa und Nordamerika brachen die Umsätze aus Mautdiensten aufgrund des in der Pandemie geringeren Verkehrsaufkommens zeitweise um bis zu zwei Drittel ein.