Gewessler geht von Aus für Benziner ab 2030 aus

E-Fuels sei einer der Treibstoffe der Zukunft, so Gewessler auf Nachfrage, welcher Antrieb künftig forciert werden soll.

"1-2-3-Ticket kommt sicher"

17,5 Milliarden Euro werden in den kommenden Jahren in den Bahnausbau investiert werden, um das ambitionierte 1-2-3-Ticket, das österreichweite Öffi-Ticket, umzusetzen. "Das 1-2-3-Ticket kommt sicher 2021. Der Herbst ist mein Ziel." Sollten die Klimaziele verfehlt werden, soll die Mineralöl-Steuer steigen, so der entsprechende Entwurf der Ministerin. Dieser geplante Automatismus müsse allerdings noch mit der ÖVP ausverhandelt werden.