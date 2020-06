Kapsch mit 48 Millionen Euro Verlust in "verflixtem Jahr"

Viele der zuletzt belastenden Herausforderungen seien schon beseitigt und weiterhin ökonomisch belastende Faktoren bekannt, heißt es im Ausblick: etwa die Personalknappheit in Nordamerika, die wohl bis Ende 2020 andauern werde, und Mehraufwände bei der Implementierung neuer Software, die wahrscheinlich bis ins erste Halbjahr anfallen würden. Zugleich müsse man den Wegfall des landesweiten Mautprojekts in Tschechien - mit einem hohen Umsatz- und Ergebnisbeitrag - seit Ende November 2019 kompensieren.

In den USA rolle man einen neuen Mobilitätsdienst aus, der es Autofahrern ermögliche, Maut mithilfe eines Mobiltelefons zu bezahlen. Dafür seien in den letzten Jahren Entwicklungskosten angefallen. Das Management wolle auch in den Geschäftsjahren 2020/21 und 2021/22 weiter in den Ausbau dieses Service investieren. Im Gegenzug werde in den Folgejahren ein merklicher Umsatz- und Ergebnisbeitrag erwartet.