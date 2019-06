Aus für deutsche Pkw-Maut trifft Kapsch TrafficCom

Das Aus für die deutsche Pkw-Maut, das der EuGH in Luxemburg am Dienstag ausgesprochen hat, ist nicht für alle Österreicher eine gute Meldung. Der börsennotierte österreichische Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hatte nämlich gemeinsam in einem Konsortium mit der oeticket-Mutter CTS Eventim den Zuschlag für die Einhebung erhalten.

In Summe sollte sich der Auftrag auf ein Volumen von rund 2 Mrd. Euro belaufen. Die Aktie reagierte sofort und verlor am frühen Dienstagvormittag fast 4 Prozent an wert.

Und das trotz an sich guter Zahlen: Kapsch TrafficCom hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 deutlich mehr verdient und den Umsatz gesteigert.

"Wir konnten das vierte Jahr in Folge den Umsatz steigern und 2018/19 erstmals die Schwelle von 700 Millionen Euro überschreiten", sagte Kapsch-TrafficCom-Chef Georg Kapsch zur Jahresbilanz. "Gleichzeitig verbesserten wir auch das EBIT im Vergleich zum Vorjahr. Die zahlreichen neuen Projekte aus dem Wirtschaftsjahr 2018/19 geben uns für die nächsten Jahre Stabilität und bilden die Basis für weiteres Wachstum."

Aktionäre erhalten gleich viel

Die Dividende soll unverändert 1,50 Euro je Aktie betragen. Der Periodengewinn stieg um zwei Drittel auf 46,6 Mio. Euro, der Umsatz um 6,4 Prozent auf 737,8 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Das operative Ergebnis (Ebit) erhöhte sich um 13,9 Prozent auf 57,0 Mio. Euro. Die heute veröffentlichten endgültigen Zahlen für Umsatz und Ebit entsprechen den Mitte Mai nach oben revidierten Erwartungen.