Kapsch bezeichnet das Corona-Management als "verantwortungslos"

Georg Kapsch, Vorstandsvorsitzender des Wiener Mauttechnologieanbieters Kapsch TrafficCom, kann das Corona-Management der Regierung nicht nachvollziehen: „Entweder ich entscheide mich für den Weg A oder für den Weg B.“ Aber einen Mittelweg zu wählen und in eine Situation mit Höchstwerten bei den Infektionen zu laufen und dann so zu tun, als wäre das nicht vorhersehbar gewesen, das sei schon sehr eigenartig.

Schlusslicht

Österreich sei nun das Schlusslicht in Europa, weder in den Schulen noch in den Krankenhäusern sei etwas von Maßnahmen zu sehen, auch die Impfrate konnte nicht gesteigert werden. „Es ist absurd, wie niedrig sie ist“, sagt Kapsch.