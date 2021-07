Georg Kapsch: „Vierter Lockdown nicht leistbar“

„Der Verkehr muss in Zukunft flüssiger gestaltet werden, es muss weniger Bremsmanöver und weniger Parkplatzsuchen geben“, so Kapsch. Länder seien gut beraten in derartige Technologie zu investieren, da sie so mit relativ geringem Aufwand die Effizienz ihrer Infrastruktur steigern könnten.

Das werde nötig sein, denn der Verkehr werde – unabhängig davon, welche Antriebsart, also Verbrenner, Strom oder Wasserstoff, verwendet werde – weiter ansteigen.

Umbau der Kapsch-Gruppe

Um das Unternehmen für die nächste Generation zeitgerecht gut aufzustellen, hat sich die Kapsch Group reorganisiert. Die auf Informations- und Kommunikationstechnologie spezialisierte Kapsch BusinessCom scheidet mit Georg Kapschs Bruder Kari Kapsch aus der Kapsch Group aus. Die Kapsch AG und die Kapsch TrafficCom bleiben weiterhin bei Georg und seiner Schwester Elisabeth Kapsch.

Der Schritt ist laut Georg Kapsch nötig geworden, weil die nächste Generation aus sieben Familienmitgliedern bestehe, und sich die Steuerbarkeit des bzw. der Unternehmen dadurch verbessere. Außerdem würden viele Unternehmensübergaben zu spät erfolgen, weshalb der jetzige Zeitpunkt der richtige sei.