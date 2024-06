Bitter: Schokolade könnte bald deutlich teurer werden

Der Preis für Rohkakao ist in den vergangenen Monaten steil nach oben geschossen. An der Kakaobörse in New York kostet eine Tonne Kakaobohnen aktuell 7.400 Dollar (rund 6.920 Euro), das ist drei Mal so viel wie vor einem Jahr. Im März waren es zeitweise sogar mehr als 10.000 Dollar. Grund ist eine sehr schlechte Ernte in den beiden Hauptanbauländern, der Elfenbeinküste und Ghana in Westafrika.