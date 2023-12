Deutschland: Rassismus-Debatte um Kakao mit Schuss

Schmidts Tweet wurde tausendfach kommentiert. Die Meinungen sind zweigeteilt. Laut einem Bericht der BILD-Zeitung ist die Historikerin deshalb unzählige Male bedroht worden.

Neuer Name: Tote Tante

Freuen kann sie sich aber, weil viele Punschstandbesitzer in Deutschland bereits reagierten und das Getränk umbenannten. In Norddeutschland hat der Weihnachtsmarkt-Klassiker nämlich einen anderen Namen: Tote Tante. Diese Bezeichnung stammt von der Insel Föhr, wo die Asche einer in Amerika gestorbenen Tante in einer Kakaokiste zurück auf die Insel gebracht worden sein soll. Makaber ist der Name des Getränks also so oder so. Ob auch österreichische Christkindlmärkte bereits auf den Rassismusvorwurf reagiert haben, ist noch unklar.

