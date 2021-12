Junge zahlen die Zeche der Wirtschaftskrise 2008

In der Analyse zeigten sich länderübergreifende Trends: In Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Schweden, Slowenien und Spanien haben sich die Einkommen der 20- bis 39-Jährigen ungünstiger entwickelt als jene der 40- bis 59-Jährigen und der über 60-Jährigen. Dagegen sind in Estland und Polen die Einkommen der jüngeren Jahrgänge relativ zur älteren Bevölkerung gestiegen.

Dabei sind die Unterschiede beachtlich. In Italien etwa sind die durchschnittlichen Einkommen der 20- bis 39-Jährigen um 17 Prozent gesunken, jene der 40- bis 59-Jährigen gingen um neun Prozent zurück. Dagegen konnte sich die Generation 60-plus über einen Einkommenszuwachs von vier Prozent freuen. Ganz ähnlich war die Entwicklung in Spanien. In Griechenland haben alle Altersgruppen verloren, die 20- bis 39-Jährigen allerdings mit minus 43 Prozent viel mehr als die über 60-Jährigen (minus 24 Prozent).

In Österreich sind zwischen 2008 und 2017 die Einkommen sowohl der 20- bis 39-Jährigen als auch der 40- bis 59-Jährigen stagniert, während jene der über 60-Jährigen um elf Prozent stiegen. Eine ähnliche Entwicklung gab es auch in Frankreich und Slowenien. In Schweden haben die 20- bis 39-Jährigen um vier Prozent mehr verdient, die beiden älteren Altersgruppen konnten sich dagegen um 16 bzw. 14 Prozent mehr Geld am Konto freuen.