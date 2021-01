Steiermark: Sonderlandtag wegen "Planungschaos und Wirtschaftskrise"

Arbeit, Bildung, Impfung

FPÖ-Landeschef Mario Kunasek hat gleich zwei dringliche Anfragen an ÖVP-Regierungsmitglieder in peto: Von Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl will er die Folgen des "Dauer-Lockdowns für Unternehmer" sowie Strategien dagegen erfahren. Gesundheits- und Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß hingegen soll zum Themenkomplex Schulen, Ferien und Kinderbetreuung befragt werden. "Die Schulen müssen öffnen und der Zick-Zack-Kurs im Betreuungsbereich beendet werden", fordert Kunasek.

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler will von Bogner-Strauß Fragen rund um die Corona-Schutzimpfung aufgeklärt wissen, speziell jene rund um die vermutlich ausbleibenden Vakzine von AstraZeneca.

Todesopfer in Heimen

Die Grünen haben gleich 28 Fragen an Bogner-Strauß: Unter anderem will Klubobfrau Sandra Krautwaschl wissen, weshalb die Steiermark mit dem Anteil an Corona-Todesopfern in Heimen von 55 Prozent weit über dem österreichweiten Durchschnitt liegt (43 Prozent).