Heikle Diskussion über Corona-Opfer

So hoch war der Anteil in keinem anderen Bundesland. „Wir haben mit Abstand das größte Problem“, betont Krautwaschl und vermutet, dass dies mit der großen Anzahl privater – also gewinnorientierter – Heime in der Steiermark zu tun habe. „Dieses System ist nicht krisenfest, nicht gerecht und auf Dauer nicht gut finanzierbar.“

Die Grünen machen am Dienstag im Landtag in einer Anfrage an Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß ( ÖVP) die hohe Anzahl an Todesopfern zum Thema. „Hier geht es nicht um Schuldzuweisungen“, versichert Krautwaschl. „Sondern darum, aus Fehlern zu lernen. Damit man, wenn es zu einer zweiten Welle kommt, nicht wieder das Gleiche falsch macht.“

283 Heimbewohner infiziert

Bogner-Strauß’ Antwort klärt zwar nicht die vermeintlichen Fehler, die die Grünen orten. Aber sie gibt Einblick in Zahlen. Demnach waren 283 Bewohner von Heimen nachweislich infiziert, 72 starben das sind mehr als die Hälfte aller Todesfälle. 60 starben im Spital, zwölf im Heim. Das entspreche europäischen Statistiken, merkt Bogner-Strauß an: 45 bis 55 Prozent der Todesfälle seien Heimbewohner.