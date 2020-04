Coronavirus: 109 Todesfälle beschäftigen die Politik

Schon vergangene Woche begannen die Grünen, diese hohe Rate - in der Steiermark starben 6,5 Prozent der Infizierten - zu hinterfragen. Sie brachten eine Anfrage an Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß ( ÖVP) ein, allerdings nur eine schriftliche, für deren Beantwortung zwei Monate Zeit geblieben wäre. Am Mittwoch wandelte die Oppositionspartei diese Anfrage in eine sogenannte "Dringliche" um: Sie muss direkt in einer Landtagssitzung beantwortet werden - und zwar schon am 5. Mai.

"Ursachen finden"

"Ich halte eine sachliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik gerade jetzt für extrem wichtig", begründet Klubobfrau Sandra Krautwaschl. "Außerdem ist das für die weitere Entwicklung des Pflegebereichs in der Steiermark hochrelevant." Es sei unerlässlich, "genaue Daten und Ursachen der höheren Zahlen" zu finden und so eine "weitere Ausbreitung des Cirus zu verhinderrn und für mögliche zukünftige Situationen zu lernen".