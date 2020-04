Coronavirus: Steirische Grüne hinterfragen hohe Todesrate

Es sind brisante 29 Fragen, die die Grünen an die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß ( ÖVP) richten: Sie machen jene bisher 93 Opfer zum Inhalt einer Landtags-Anfrage an die ÖVP-Politikerin, die bisher in der Steiermark in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind.

Mit 93 Todesfällen (Stand Donnerstagabend) führt die Steiermark nämlich die traurige Statistik an: In keinem anderen Bundesland starben so viele Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Österreichweit gab es 410 Todesfälle, die meisten eben in der Steiermark, gefolgt von Wien mit 82 und Tirol mit 80.