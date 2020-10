Steiermark: Coronavirus ist auch im Landtag präsent

Noch bevor die Landtagssitzung am Dienstag begann, wurde die jüngste Opferzahl bekannt: Fünf mit dem Coronavirus infizierte Menschen starben am Vortag in der Steiermark, das dürfte mit einem Cluster in einem Pflegeheim zu tun haben.

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) kündigte daraufhin umfassende Tests in Heimen an, auch wenn es nur Verdachtsfälle gibt und keine definitiven Ansteckungen. Damit weicht die Steiermark von der Bundeslinie ab.