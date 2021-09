Der chinesische Immobilienriese Evergrande droht unter einem Schuldenberg in der Höhe von 260 Milliarden Euro zusammenzubrechen. Ein Bankrott könnte gewaltige Auswirkungen haben - nicht nur auf die chinesische, sondern auf die Weltwirtschaft. Manche Ökonomen sprechen in Anspielung an die Weltwirtschaftskrise 2008 bereits von einem chinesischen "Lehman Brothers"-Moment. In der heutigen Folge spricht Moderator Johannes Arends mit dem Außenwirtschaftsexperten Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft über die drohende Krise.

