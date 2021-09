Immo-Tycoon Xu Jiayin: Der Mann, der die Börsen in Atem hält

1958 in einem kleinen Dorf in der Provinz Henan geboren, wuchs Xu in ärmlichen ländlichen Verhältnissen bei seiner Oma auf. Die Mutter starb früh, der Vater kämpfte als glühender Revolutionär in der Armee. „Ich habe während der Schulzeit nur Süßkartoffeln und gedünstetes Brot gegessen“, erzählte Xu selbst. Wie viele seiner Landsleute zog das Landkind mit Ende der Kulturrevolution 1976 in die Stadt, „um besseres Essen zu bekommen“ und einen Job zu finden. Weil dieser ausblieb, studierte er Metallurgie an der Technischen Hochschule in Wuhan, wo er nach dem Abschluss bei einem staatlichen Stahlkonzern anheuerte und sich dort bis zum Direktor hochdiente.

Anfang der 1990er-Jahre zog er in die aufstrebende Sonderwirtschaftszone Shenzhen und stieg ins damals boomende Immobiliengeschäft ein. 1996 gründete er in Guangzhou, der Hauptstadt der Provinz Guandong, den Immobilienentwickler China Evergrande. Durch die rasante Urbanisierung – Stichwort Geisterstädte – legte Evergrande ein auf Pump finanziertes Turbowachstum hin und ging 2009 an die Börse in Hongkong. Das Unternehmen wuchs durch Zukäufe und zahlreiche Beteiligungen, etwa am Fußballclub Guangzhou FC oder sogar an Schweinefarmen, zum undurchsichtigen Konglomerat heran.