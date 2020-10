Junge und Familien leiden am stärksten unter Einschränkungen im Handel

Erstens: Die Corona-Krise hat den Zug zu heimischen sowie regional produzierten Produkten verstärkt. In den letzten Monaten hat dieser Trend einen weiteren Aufschwung erfahren: 75 Prozent der Konsumenten geben an, in Zukunft vermehrt in der Region erzeugte Produkte kaufen zu wollen, 70 Prozent haben vor, öfter bei österreichischen Unternehmen einzukaufen.

Genügsamkeit

Zweitens stellt Fronaschütz eine Form von Corona-Genügsamkeit fest: Eine geringere Produktauswahl oder bis 18 Uhr reduzierte Öffnungszeiten werden derzeit akzeptiert

"Drittens wird in Folge der Corona-Einschränkungen der Einkauf im Internet immer populärer", so die Gallup-Österreich-Chefin. 26 Prozent der Befragten gaben im Oktober an, in Zukunft mehr im Internet einkaufen zu wollen (14 Prozent im April). Haushalte mit Kindern wollen noch deutlicher auf Online-Käufe ausweichen (34 Prozent).