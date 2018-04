„Juncker-Plan“ kam in Österreich spät, aber doch ins Rollen

Österreichs Ausschöpfungsgrad an EIB-Geldern sei generell „ziemlich gut. Wir sehen keinen Flaschenhals“, sagt McDowell. Die Investitionstätigkeit habe sich schneller von der Krise erholt als im Rest der EU. Ein Manko gibt es allerdings: 12 Prozent der heimischen Unternehmen zählt die EIB zu „führenden Innovatoren“, weitere 8 Prozent sind auf dem Sprung. Diese erhalten aber schwieriger Kredite, weil die Banken lieber „angreifbare“ Sicherheiten sehen wollen. Die EIB sieht hier Möglichkeiten, mit Besicherungs- und Garantieprodukten auszuhelfen.

Ein schwieriges Thema sind in Österreich auch Partnerschaften der öffentlichen Hand mit privaten Unternehmen (Public Private Partnerships/PPP). Hier sähe die EIB Potenzial im Breitband-Ausbau. Solche Projekte, bei denen die Risiken geteilt werden, stehen aber unter dem Generalverdacht, dass der Staat die Kosten trägt, während der Private Gewinne abschöpft. Zu Unrecht, sagen die Experten. „Daraus wurde in einigen Ländern eine ideologische Debatte gemacht“, sagt McDowell. Die EIB handhabe das jedoch ganz pragmatisch: „Wir sehen jedes Projekt individuell an, was sinnvoll ist.“ Gute PPP-Verträge seien freilich eine komplexe Herausforderung für die Verwaltung, räumt er ein.