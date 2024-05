20 Jahre EU-Osterweiterung: "Eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte"

Seit der Osterweiterung seien auch die wirtschaftlichen Verflechtungen der ost- und zentraleuropäischen Staaten untereinander gestiegen. Zentral für die Region sei der Außenhandel: Seit der EU-Osterweiterung habe der Außenhandel in Polen etwa um 743 Prozent zugelegt, selbst in Ungarn lag das Plus bei 391 Prozent, so die Ergebnisse von Raiffeisen Research.

„Es ist wirtschaftlich einiges vorangegangen“, sagt Gunther Deuber , Leiter der Raiffeisen Research, zu den Ergebnissen. Grundlage des Aufholprozesses in der Region sei die Integration in den EU-Binnenmarkt und die damit einhergehende hohe Handelsoffenheit.

Investitionen in „lokale Champions“

Eine starke Zunahme gab es auch bei den ausländischen Direktinvestitionen in der Region, die Zahl an ausländischen Investitionen aus der Region in andere Länder sei aber relativ gering. Das sei in den westlichen EU-Ländern meist ausgeglichener. In den zentral- und osteuropäischen Staaten habe das zu einem wirtschaftspolitischen Umdenken geführt: Viele Länder wollen verstärkt eigene „lokale Champions“ fördern.

Auch beim BIP pro Kopf sieht Raiffeisen Research eine nachhaltige Wohlstandssteigerung in den CEE-Ländern. Nur im Bankensektor verlaufe die Annährung an die restliche EU holpriger. Während die Bankkredite in Tschechien und der Slowakei im Vergleich zum Durchschnitt der Eurozone in den vergangenen 20 Jahren permanent zugelegt hätten, seien die Kredite in Ungarn, Slowenien und Polen kaum gestiegen.