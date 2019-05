Joseph Stiglitz im KURIER-Interview: „Österreich ist so spannend“

Bei den EU-Wahlen am Sonntag könnten laut Umfragen 29 Prozent der Stimmen an anti-europäische Populisten gehen. Sind die Sorgen berechtigt oder übertrieben?

Sollte tatsächlich fast ein Drittel der Wähler den Grundpfeilern des europäischen Projektes so skeptisch gegenüberstehen, wäre das äußerst verstörend. Das ist, wie wenn du mit jemandem ein Haus bewohnst, dem du nicht trauen kannst. Streitigkeiten gibt es immer wieder, aber da geht es um Grundwerte. Wenn es fünf, zehn Prozent wären, okay. Aber bei fast einem Drittel muss man schon fragen: Was ist da los?

Und, was wäre Ihre Erklärung?

Die neoliberale Wirtschaftsdoktrin, die in Europa und Amerika seit 40 Jahren dominiert hat, ist gescheitert. Die Menschen fühlen sich verunsichert und von der politischen Klasse betrogen. Wir sind auch in der Bildungspolitik gescheitert, wenn Wähler nicht die Antworten der Demagogen von echten Lösungen unterscheiden können. Trump ist ein extremer Fall, aber ein gutes Beispiel. Er verspricht, sich um den kleinen Mann zu kümmern. Dann beschließt er ein Gesetz, das die Steuern für die meisten in der Mitte erhöht, um die Millionäre und Konzerne zu entlasten.

Viele Länder in Europa haben Steuerquoten von 40 Prozent und mehr, ein hohes Maß an Umverteilung, engmaschige soziale Netze. Wo genau sehen Sie da neoliberale Politik?

Die europäischen Staaten sind nicht in solche Extreme verfallen wie die USA. Aber kein Zweifel, es gab Bestrebungen, die Rolle des Staates zu beschneiden. Steuerquoten alleine sind nicht aussagekräftig, es kommt drauf an, welche Services wie Gesundheit und Pensionen der Staat bereitstellt. Die Leute sehen in den USA immer nur die niedrige Steuerquote, dabei geben wir 20 Prozent unserer Wirtschaftsleistung (BIP) für die Gesundheitsvorsorge aus, großteils privat. Ein weiterer großer Teil fließt in die Pensionsvorsorge – beides höchst ineffizient. Für uns ist das ein äußerst schlechtes Geschäft.