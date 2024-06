Babypuder-Prozess: Pharmakonzern muss 260 Millionen Dollar zahlen

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) hat in der Klagewelle um mutmaßlich asbestverseuchtes Talkumpuder einen weiteren Rückschlag erlitten.

Bei der Klägerin Lee war im vergangenen Jahr im Alter von 48 Jahren Mesotheliom diagnostiziert worden. Der Konzern kündigte Berufung an.

Ein Geschworenengericht in Portland sprach der Klägerin und ihrem Ehemann am Montag 60 Millionen Dollar (55,3 Millionen Euro) Schadenersatz und eine Strafzahlung von 200 Millionen Dollar zu.

Ein Anwalt von J&J sagte während des Prozesses, dass ihre Krankheit wahrscheinlich durch Asbest verursacht wurde, der in einer Fabrik in der Nähe ihres Wohnortes verwendet wurde.

22 Frauen mit Eierstockkrebs

Das Unternehmen sieht sich in den USA mit Klagen von mehr als 61.000 Klägern wegen seines Talkum-Puders konfrontiert. Die überwiegende Mehrheit der Kläger sind Frauen mit Eierstockkrebs, nur eine kleine Minderheit sind Mesotheliom-Patienten.

J&J strebt weiterhin eine Vergleichszahlung in Höhe von 6,48 Milliarden Dollar für die meisten der gegen das Unternehmen anhängigen Talkum-Klagen im Rahmen eines Insolvenzverfahrens an.

Zwei frühere Versuche des Unternehmens, die Fälle im Rahmen eines Insolvenzverfahrens beizulegen, wurden von den Gerichten zurückgewiesen.

Die Gerichtsverfahren in den Talk-Fällen waren bisher unterschiedlich erfolgreich. Zu den wichtigsten Erfolgen der Klägerinnen zählt ein Urteil aus dem Jahr 2021, in dem 22 Frauen mit Eierstockkrebs 2,1 Milliarden Dollar zugesprochen wurden. Im April gewann J&J einen Prozess im Zusammenhang mit Eierstockkrebs, wurde aber in einem Mesotheliom-Fall zur Zahlung von 45 Millionen Dollar verurteilt.