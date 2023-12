Bayer gewann erstmals wieder Glyphosat-Klage in den USA

Nach f├╝nf verlorenen Prozessen in Folge hat Bayer in den USA erstmals eine Glyphosat-Klage wieder f├╝r sich entschieden. Das Urteil eines Geschworenengerichts in San Benito County stehe im Einklang mit den Beweisen in dem Fall, dass der Unkrautvernichter Roundup keinen Krebs verursache und nicht f├╝r die Krankheit des Kl├Ągers verantwortlich sei, teilte der Konzern mit.

Bayer sieht sich in den USA seit langem ├Ąhnlichen Prozessen ausgesetzt. Die Klagen hatte sich der Konzern mit der ├ťbernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto im Jahr 2018 ins Haus geholt.

