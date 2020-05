Jeder Dritte befürwortet EU-Hilfe

Ein ähnliches Ergebnis gibt es bei der Frage, ob Griechenland die Eurozone verlassen soll. Vor zwei Jahren waren 70 Prozent der Befragten für einen „ Grexit“, jetzt sind es nur mehr 57 Prozent. „Auch hier stellen wir einen Gewöhnungseffekt fest“, sagt der OGM-Chef. Das Thema habe an Brisanz verloren, was auch erklärt, dass die Befragten mehrheitlich der Ansicht sind, dass zumindest ein kleiner Teil des Geldes zurückgezahlt wird. „In Wahrheit blickt kaum wer durch, auch den Politikern wird nicht mehr geglaubt, was sie dazu verkünden“, sagt Bachmayer.

Am negativsten in Sachen Griechenhilfe sind die FPÖ-Wähler: 92 Prozent sind der Ansicht, dass überhaupt nichts zurückbezahlt wird. SPÖ-, ÖVP- und Grün-Wähler sind hier weitaus weniger skeptisch. Bachmayer: „Besonders Grün-Wähler haben fast diametrale Ansichten zu den FPÖ-Wählern.“

Im Wahljahr 2013 wird das Griechen-Thema wieder an Brisanz gewinnen, ist Bachmayer überzeugt. Die Debatte werde Österreich viel stärker polarisieren. „Auch weil zu erwarten ist, dass die Krise im kommenden Jahr auch in Österreich zu spüren sein wird.“