Mehr als 400.000 Arbeitslose im Jänner

Die Arbeitslosigkeit bei Behinderten steigt derzeit fast doppelt so stark wie die allgemeine. Ende Jänner waren rund 45.000 behinderte bzw. gesundheitlich beeinträchtigte Personen beim AMS gemeldet, ein neues Rekordhoch. Daran ist aber nicht nur die schwierige Wirtschaftslage schuld, geht aus einer Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) hervor. Demnach gibt es bei der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung zunehmend Probleme. Insbesondere die wachsende Gruppe der physisch und psychisch Beeinträchtigten, die aber keinen Behindertenstatus haben (erst ab 50 Prozent Behinderung), wird unzureichend betreut und vermittelt, so die Studie. Sie fallen quasi durch das System.

„Standard-Maßnahmen des AMS greifen hier nicht, diese Zielgruppe erfordert spezielles Know-how“, erläutert Studienautorin Angela Wroblewski. Der bestehende Datenschutz, der die Weitergabe von gesundheitsbezogenen Daten an Dritte – etwa Schulungsinstitute – untersage, sei hier eher hinderlich. AMS-Chef Johannes Kopf kennt die Problematik und kündigt für 2013 gezieltere Maßnahmen für Behinderte an. So werden etwa mit dem Programm „Aufstieg“ niedrig qualifizierte Behinderte ohne Berufsschutz Job-fit gemacht. Dafür stehen 20 Millionen Euro zur Verfügung. Am 18. und 19. Februar widmet sich auch die internationale „Zero-Konferenz “ in Wien diesem Thema.