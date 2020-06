Härtere Auflagen für Arbeitslose

Es geht um Umschulungen, den Erwerb zusätzlicher und neuer Qualifikationen oder schlicht um befristete Lohnsubventionen, um Betrieben Einstellungen schmackhaft zu machen.

AMS-Vorstand Johannes Kopf sagt zum KURIER: "Die Politik hat uns ein Ziel gegeben. Das lautet: Wir haben bis zum letzten Tag an der Integration in den Arbeitsmarkt zu arbeiten. Und wenn es nur noch ein Jahr vor dem Pensionsstichtag ist: Wir werden uns bemühen. Das wird in einem solchen Fall kein neuer Lehrberuf sein. Aber mit einem vom AMS finanzierten Lohnzuschuss werden wir zumindest eine Beschäftigung für zum Beispiel sechs Monate finden." Für Betroffene sei das oft schwer verständlich. Aber: "Wir signalisieren den Älteren: Passen Sie auf, nur arbeitslos sein, geht nicht."

Dass Ältere auf dem Arbeitsmarkt gar nicht mehr unterkommen, wenn sie erst einmal ohne Job sind, bestreitet Kopf. "Es ist schwer, wieder eine Arbeit zu finden, aber nicht unmöglich." Dies spiegle sich in der Arbeitslosenquote wider. "Die war 2011 bei den 55- bis 60-Jährigen nicht viel höher als bei den Jüngeren."