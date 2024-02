Jacht-Charterplattform Zizoo erleidet Schiffbruch

Indes gab es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden über die Geschäftsgebarung von Zizoo. So sollen bereits bezahlte Bootsmieten nicht an die Vercharterer weitergeleitet worden sein und Rückzahlungen bei Stornos und geplatzten Bootsmieten nicht erfolgt sein. Der Wiener Rechtsanwalt Paul Kessler hat am Handelsgericht Wien einen Konkursantrag eingebracht. Das Handelsgericht hat der Zizooboats GmbH aufgetragen, bis 23. Februar 2024 einen Kostenvorschuss in Höhe von 4.000 Euro für die Anlaufkosten des Konkursverfahrens ans Gericht zu überweisen und ein „ausgefülltes Vermögensverzeichnis“ zu übermitteln.

Sollte Zizoo die Zahlungsunfähigkeit bestreiten, muss sie nachweisen, dass sie ihre Gläubiger bezahlt oder zumindest mit ihnen Ratenvereinbarungen abgeschlossen hat.