IWF zeigt sich „sehr besorgt“ über Brexit-Stillstand

Wie viele Experten drängt der IWF in seiner „Zeugnisvergabe“ darauf, die Reform der Eurozone rasch voranzutreiben. Die Staaten sollten die üppig sprudelnden Einnahmen zum Schuldenabbau nützen. „Wir haben die Befürchtung, dass einige Länder kaum Spielraum haben, wenn es mit der Wirtschaft wieder bergab geht“, warnte Pradhan.

Ihm sei bewusst, dass es darüber keine Einigkeit gibt, aber: Ein Ausgleichsbudget wäre aus IWF-Sicht nötig, um „Schocks“ für einzelne Mitglieder der Eurozone abzufedern.

Den Konjunktur-Höhepunkt sehen die Experten bereits überschritten. Nach einem Plus von 2,4 Prozent im Vorjahr schwächt sich das Wachstum in der Eurozone heuer auf 2,2 Prozent und nächstes Jahr (2019) auf 1,9 Prozent ab, erwartet der IWF. Und das basiere bereits auf einem Szenario, bei dem die Europäische Zentralbank ihren lockeren Kurs in der Geldpolitik noch länger aufrecht erhält. Danach soll sich der Zuwachs in der Währungsunion weiter reduzieren und 2023 bei eher flauen 1,4 Prozent einpendeln.