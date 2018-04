IWF- und Weltbanktreffen: Trump sorgt für Gänsehaut

Österreichs Kampf um das Geschäft mit Russland

Die überdurchschnittlich gute Wachstumsprognose für Österreich hat vor allem mit dem starken Wachstum in Zentral- und Südosteuropa zu tun. Hier ist die heimische Wirtschaft stark engagiert. Doch es gibt ein Problem: Die neuen US-Sanktionen gegen Russland, treffen indirekt auch große österreichische Firmen. Daher macht sich Österreich in Washington derzeit dafür stark, dass zumindest bestehende Handelsverträge erfüllt werden dürfen. Man setzt Hoffnungen in die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, deren Besuch am Donnerstag im Weißen Haus bevorsteht. Österreich erwartet ein „gesamteuropäisches Vorgehen“, wie Finanzminister Löger betonte.

Die Sanktionen kommen bei der US-Bevölkerung allerdings sehr gut an, wie amerikanische Gesprächspartner bestätigen (und der Wahlkampf für die Midterm-Elections ist ja längst im Gange).

Was also tun? Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny räumte in einem Hintergrundgespräch ein: „Natürlich wäre es schon hilfreich, wenn es vertrauensbildende Maßnahmen von russischer Seite gäbe.“