IT-Beschäftigte: Demo für höheren Gehaltsabschluss

Etwa 500 Beschäftigte und Betriebsrätinnen und Betriebsräte der IT-Branche folgten heute Montag, dem Aufruf der Gewerkschaft GPA, öffentlich für einen Gehaltsabschluss zu demonstrieren.

Die Beschäftigten der IT-Branche forderten in Kundgebungen vor IT-Betrieben in Wien und Linz einen "ordentlichen Gehaltsabschluss". Den Sozialpartnern ist für die rund 65.000 Beschäftigten noch immer kein Kollektivvertragsabschluss gelungen, weshalb die Gewerkschaft den Druck erhöhen will.