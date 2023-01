IT-Branche: Gewerkschaft erhöht Druck auf KV-Abschluss

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die 65.000 Beschäftigten in der heimischen IT-Branche sind ins Stocken geraten. Die Gewerkschaft GPA ist mit dem Angebot der Arbeitgeber nicht zufrieden, da es unter der im Herbst prognostizierten Inflationsrate für das vergangene Jahr von 8,3 Prozent liege, so die Arbeitnehmervertreter am Freitag laut einer Aussendung. Sie rufen daher zu Betriebsversammlungen auf.

Kundgebungen in Wien und Linz

In Betriebsversammlungen sollen die Beschäftigten der Branche über das Angebot der Arbeitgeber unter der Inflation informiert und die nächsten Maßnahmen festgelegt werden, so die Gewerkschaft. Zudem wird es am 23. Jänner in Wien und Linz Kundgebungen geben.

„Wir brauchen einen Kollektivvertragsabschluss, der bestehende Ungerechtigkeiten, unter besonderer Berücksichtigung von weiblichen Angestellten, beendet und den jungen Angestellten eine Perspektive bietet. Nach den Krisendeals der vergangenen Jahre benötigen wir jetzt einen echten Zukunftsdeal! Unsere Leistung in dieser schwierigen Zeit muss honoriert werden, um Zukunftsperspektiven in der Branche zu ermöglichen“, heißt es in einer gemeinsamen Resolution von 100 BetriebsrätInnen.

Der nächste Verhandlungstermin ist für den 30. Jänner vereinbart.