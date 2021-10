Irland beugt sich Druck in Richtung globaler Steuerreform

Nach dem Einlenken des bisherigen Niedrigsteuerlandes Irland ist eine wichtige Hürde für eine globale Reform der Unternehmenssteuern noch heuer genommen worden. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wollte noch am Freitag bei einem Treffen in Paris die technischen Gespräche beenden, wie die "Financial Times" berichtete. Zuvor hatte sich Irland dem internationalen Druck gebeugt - und mit Estland noch ein weiteres EU-Land.

Heftige Kritik

Das Kabinett in Dublin beschloss am Donnerstagabend, den Steuersatz für Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro von 12,5 auf 15 Prozent zu erhöhen. Von der globalisierungskritischen Nicht-Regierungsorganisation Attac gab es trotzdem heftige Kritik: "Damit wird allen Staaten die Möglichkeit genommen, eine höhere Mindeststeuer einzuführen", hieß es in einer Reaktion.