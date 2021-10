Sieben Stunden ohne Facebook: "Ein kollektives Durchatmen"

"Eltern-Whatsapp-Gruppe down! Was für eine himmlische Ruhe!“

Mit diesem Tweet brachte die deutsche Journalistin Hatice Akyün am Montagabend die Gefühle vieler Social-Media-Nutzer auf den Punkt: Der historische Totalausfall des Zuckerberg-Imperiums bescherte Millionen Menschen gleichzeitig einen Abend ohne Facebook, Whatsapp und Instagram – etwas, das es zuletzt in den Nullerjahren gegeben hatte. Und der digitale Shutdown fühlte sich, wie zahlreiche Wortmeldungen auf Twitter offenbarten, erstaunlich gut an.