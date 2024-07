Investitionen in heimische Start-ups weiter rückläufig

Investitionen in österreichische Start-ups haben im ersten Halbjahr dieses Jahres stark abgenommen. Insgesamt erhielten heimische Jungunternehmen von Jänner bis Juni 298 Mio. Euro und damit deutlich weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Start-up-Barometer der Unternehmensberater von EY hervorgeht.

Boom-Jahre vorbei

Gegenüber den überdurchschnittlich guten Jahren 2021 und 2022 waren die Investitionen in heimische Start-ups bereits im vergangenen Jahr rückläufig. Das liege auch im internationalen Trend, sagt Florian Haas, Head of Start-up bei EY Österreich. Nach dem Boom heiße es "Back to the Old Normal".

Für die heimische Szene sei die Situation herausfordernd. Dass zuletzt auch die in Österreich traditionell starke Frühphasenfinanzierung stark rückläufig sei, sollte die „Alarmglocken schrillen“ lassen, sagt Haas. Er regt bessere Rahmenbedingungen für Investments von institutionellen und privaten Anlegern an, beispielsweise die Etablierung eines Dach-Fonds.

Anzeichen für Erholung

Für das zweite Halbjahr gebe es Anzeichen für eine leichte Verbesserung, für 2025 könne mit einer „positiven Dynamik“ gerechnet werden. Langfristig sieht Haas österreichische Start-ups gut aufgestellt. In den vergangenen 10 Jahren habe das Ökosystem eine Professionalisierung erfahren und sei zunehmend ins Blickfeld internationaler Investoren geraten.