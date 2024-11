40 Prozent mehr Verleih-Buchungen: Intersport erwartet starke Skisaison

Die heurige Skisaison hat vielerorts bereits begonnen, viele Seilbahnen starten den Betrieb in den nächsten Tagen. Und es soll eine starke Wintersportsaison werden. Das zumindest erwartet der Sportartikelhersteller Intersport .

"Die Saison ist noch jung, aber sie startet vielversprechend", sagt Geschäftsführer Franz Koll und verweist auf den "Intersport Skireport", laut dem sich jeder vierte Einheimische als Wintersportler bezeichnet und knapp jeder Fünfte sogar als "begeisterter Skifahrer".

40 Prozent mehr Buchungen

Besonders gut entwickle sich das Geschäft mit dem Verleih von Ski, Snowboard und Co. Die Buchungslage auf der eigenen Plattform sei bereits jetzt um 40 Prozent stärker als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr. Bereits in der vergangenen Saison war Leih-Equipment der größte Umsatztreiber mit einem Plus von 13 Prozent.

Vor allem im Osten Österreichs, wo die Bewohner häufig weitere Strecken zu den Skigebieten zurücklegen müssen und deswegen seltener Skifahren gehen, leihen immer mehr Menschen ihre Wintersportgeräte aus.

In der Umfrage zum "Skireport", die vom Marktforschungsinstituts IMAS durchgeführt wurde, gaben 35 Prozent der Österreicher an, das Equipment in den kommenden Saisonen im Skiurlaub vor Ort mieten zu wollen.