Wer vom Weihnachtsgeschäft am meisten profitiert

Die Christkindlmärkte sind geöffnet, in den Innenstädten hängen Lichterketten und es riecht nach Punsch. Die Vorweihnachtszeit ist da und mit ihr die konsumstärksten Wochen für den heimischen Handel.

Weihnachtsumsätze von 2,05 Milliarden Euro

Insgesamt etwa 2,05 Milliarden Euro sollen die Weihnachtsumsätze heuer betragen, so die Prognose des Standortberaters Regioplan. Damit würde in der Vorweihnachtszeit um 2,5 Prozent mehr Geld ausgeben werden als im Vorjahr. Das Geschäft nähert sich so dem Wert, den es vor der Pandemie 2019 erreichte (2,1 Milliarden Euro).

Handelsforscher der Linzer Johannes-Kepler-Universität rechneten hingegen zuletzt mit einem Umsatzrückgang im Weihnachtsgeschäft von 2 Prozent. Der Weihnachtsumsatz beinhaltet jene Ausgaben, die durch Einwohner und Touristen in Österreich zusätzlich zum Umsatz eines Durchschnittsmonats getätigt werden.