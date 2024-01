Insolvenzantrag gegen Benko in Innsbruck gestellt

Zahlung an die Masse erfolgt

Was die Garantie Benkos zur Zahlung von 3 Mio. Euro an die Masse betrifft, erschließe sich aus dem Bericht von Holding-Insolvenzverwalter Christof Stapf von Anfang dieser Woche, dass er die erste Rate selbst bezahlt habe. Die zweite Tranche von 8. JĂ€nner in der Höhe von 845.000 Euro sei aber nicht von Benko selbst gekommen, sondern sei "von dritter Seite" fĂŒr ihn bezahlt worden. Die letzte Rate sei laut Bericht "fĂŒr diese Woche" avisiert worden, ebenfalls "von dritter Seite". Es ist nicht bekannt, ob die dritte Tranche fĂŒr die Masse oder die Steuerschuld inzwischen bezahlt wurde.

Dass Benko diese BetrĂ€ge nicht zahlen kann, wird nicht vermutet. Vielmehr sei von rechtlichen Überlegungen die Rede. Die Signa Holding habe derzeit nur 6 Mio. Euro in der Kasse.