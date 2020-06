Inside Brüssel: Wie der Wachstumspakt verhandelt wurde

Leichte Kost dazwischen war die Einigung, dass Jean-Claude Juncker Vorsitzender der Euro-Gruppe bleibt, zumindest für eine Übergangsperiode. Auch in dieser heiklen Personalfrage knickte Merkel ein. Gegen den Widerstand Frankreichs konnte sie ihren Favoriten, Finanzminister Wolfgang Schäuble, nicht durchsetzen. Juncker, ganz Gentleman, sprang für sie dann auch in die Bresche. " Merkel ist wirklich nicht isoliert, das sehe ich nicht so."

Gegen ein Uhr Freitagmorgen holte Van Rompuy die Sherpas, die in der Zwischenzeit die möglichen Hilfen für Italien und Spanien ausarbeiteten.

Eine unabhängige Bankenaufsicht, die eng mit der Europäischen Zentralbank zusammenarbeitet, soll es geben. Banken in der ganzen Euro-Zone können sich über Gelder des dauerhaften Rettungsfonds ESM rekapitalisieren. Mit der jeweiligen Bank wird ein Vertrag ausgehandelt, welche Aufgaben zu erfüllen sind.