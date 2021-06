Inside Amazon: Eine ehemalige Mitarbeiterin packt aus

Der Tech-Konzern, der nach außen das Bild eines brillanten und innovativen Unternehmens pflege, mache also schon bei einfachsten Dingen Fehler. Vielleicht nicht ganz unabsichtlich, mutmaßt Hausmann: „Dadurch erreicht man eine höhere Fluktuation.“ Sie habe 15 Monate bei Amazon gearbeitet. Am Anfang habe fast jeder neue Mitarbeiter begeistert begonnen, viele seien nach kurzer Zeit wieder desillusioniert gegangen. Ein Unternehmen, das viele Mitarbeiter beschäftige und vor allem viele neue Mitarbeiter einstelle, würde in den USA steuerlich profitieren. Amazon habe daher wohl keine große Motivation, die Situation zu ändern.

Zerstörter Teamgeist

Ebenfalls für sehr fragwürdig hielt sie die „power hours“. Mitarbeiter, die in bestimmten Stunden am meisten Pakete sortieren, bekommen ein Geschenk – einen Gutschein oder den Amazon-Sprachassistenten Alexa. „Dadurch sollen sich alle anstrengen, aber nur einer gewinnt“, sagt Hausmann. Oft würden immer die gleichen gewinnen, ein Mitarbeiter hatte bereits zehn Alexas zu Hause. Was er damit macht?, fragte ihn Hausmann. „Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie“, war die Antwort.