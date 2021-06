Amazon & Co.: Mehrwertsteuerlücke von fast 1 Mrd. Euro

Ausländische Versandhändler, die ihre Waren nach Österreich liefern, zahlen hier zu Lande zuwenig Mehrwertsteuer. Dieses bekannte, aber schwer zu fassende Phänomen, nahm nun auch der bekannte Linzer Ökonom Friedrich Schneider unter die Lupe. Nach seinen Berechnungen entgehen dem heimischen Fiskus jährlich rund 980 Mio. Euro an nicht eingehobenen Mehrwertsteuer-Einnahmen durch ausländische Online-Händler wie Amazon & Co. Das teilte der Auftraggeber der Studie, die Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS,) am Sonntag mit. Dies entspreche etwa 13,8 Prozent des Umsatzes im ausländischen Distanzhandel 2020 bzw. einem Anteil von 28,8 Prozent an der gesamten Mehrwertsteuerlücke in Österreich (3,405 Mrd. Euro).

Studienautor Schneider bezifferte in der Untersuchung auch die Mehrwertsteuerlücke aller EU-Mitgliedsstaaten im Jahr 2020. Diese erreiche ein Volumen von rund 164 Mrd. Euro oder 13,7 Prozent des gesamten Mehrwertsteueraufkommens und entspreche damit einem Anstieg von 34 Prozent bzw. 42 Mrd. Euro gegenüber 2019 (122 Mrd. Euro), so das IWS unter Verweis auf entsprechende EU-Erhebungen zur VAT Gap (Value Added Tax Gap).