Inflation lässt Österreicher Einkommensverluste befürchten

"Auch wenn viele Maßnahmen der Regierung jetzt mit Jahresbeginn wirksam werden, bleiben die Teuerungen auch in diesem Jahr eine große Herausforderung", meinte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) in einer Aussendung. Für viele Geringverdiener habe die Regierung die Auswirkungen der Inflation weitgehend ausgleichen können. "Das zeigt sich auch in dieser Befragung. Dennoch machen sich viele Menschen weiterhin große Sorgen." Rauch ist aber überzeugt, dass "die deutliche Erhöhung kleiner Pensionen, von Sozialhilfe und Mindestsicherung und die Valorisierung aller Sozialleistungen zum Jahresbeginn eindeutig Wirkung zeigen werden".

Forderungen

Für die Volkshilfe zeigt die Erhebung, dass "die Erfahrung aus unseren Beratungs- und Ausgabestellen sich auch in der Statistik niederschlägt", so Direktor Erich Fenninger in einer Aussendung. Er fordert die Einführung einer Kindergrundsicherung, die Valorisierung des Arbeitslosengeldes bzw. die Erhöhung der Netto-Ersatzrate sowie "armutsfeste soziale Sicherungsnetze".